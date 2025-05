Aggredisce medici e infermieri al Pronto soccorso di Monza | arrestata una ragazza di 22 anni

Una ragazza di 22 anni è stata arrestata dalla polizia di Monza e Brianza dopo aver aggredito medici e infermieri al pronto soccorso del San Gerardo. L'episodio è avvenuto mentre si trovava in compagnia della madre, culminando in accuse di resistenza e lesioni a personale sanitario. La situazione ha suscitato preoccupazione e indignazione. Continua a leggere...

Una ragazza di 22 anni è stata arrestata dagli agenti della Questura di Monza e Brianza con l'accusa di resistenza e lesioni a personale sanitario. Era al Pronto soccorso del San Gerardo di Monza con la madre. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Aggredisce medici e infermieri al Pronto soccorso di Monza: arrestata una ragazza di 22 anni

Ne parlano su altre fonti

Aggredisce medici e infermieri al Pronto soccorso di Monza: arrestata una ragazza di 22 anni

Come scrive fanpage.it: Una ragazza di 22 anni è stata arrestata dagli agenti della Questura di Monza e Brianza con l'accusa di resistenza e lesioni a personale sanitario ...

Monza, aggredisce medici e infermieri del San Gerardo perché non la visitano. Arriva la polizia, ventenne arrestata

Si legge su msn.com: Madre e figlia egiziane danno in escandescenze e se la prendono con una dottoressa schiacciandole il braccio contro la porta. La 22enne denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, le sar ...

Monza, ha fretta di essere visitata e aggredisce dottoressa del Pronto soccorso: paziente arrestata

Da ilcittadinomb.it: Una 22enne è stata arrestata dalla Polizia per resistenza e lesioni a personale sanitario: l'episodio al pronto soccorso del San Gerardo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Stati Uniti : Donald Trump pronto a graziare 100 persone

Donald Trump è pronto a perdonare e commutare la condanna a un centinaio di persone alla vigilia del suo addio alla Casa Bianca.