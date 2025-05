Agevolava il caporalato cinese Nei guai una azienda di Valentino

L’azienda Valentino si trova al centro di uno scandalo legato al caporalato cinese, mentre Bags Lab è stata posta in amministrazione giudiziaria per omesso controllo su sette opifici. Settanta «schiavi» lavoravano in condizioni disumane per abbattere i costi nella produzione di borse. Scopriamo i dettagli di questa inquietante vicenda.

La Bags Lab finisce in amministrazione giudiziaria per omesso controllo su 7 opifici nella catena dei subappalti: 67 «schiavi» producevano borse in condizioni disumane. Il tutto per «abbattere i costi».

Negli stabilimenti di produzione effettiva e non autorizzata è stato riscontrato, rendono noto i carabinieri, che la lavorazione avveniva in condizione di sfruttamento (pagamento sotto soglia, orario di lavoro non conforme, ambienti di lavoro insalubri), in presenza di gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (omessa sorveglianza sanitaria, omessa formazione e informazione) nonché ospitando la manodopera in dormitori realizzati abusivamente ed in condizioni igienico sanitarie sotto minimo etico.