Agenzie delle Entrate down problemi con il sito | difficoltà per l’invio del 730 precompilato

Da ieri, gli utenti possono accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate per gestire il 730 precompilato. Tuttavia, a partire da questa mattina, si segnalano gravi problemi di accesso al portale, ostacolando le operazioni di modifica e invio delle dichiarazioni fiscali. Scopri di più sui disagi in corso e le possibili soluzioni.

Da ieri è possibile accedere sul sito dell'Agenzia delle Entrare per modificare, integrare o accettare il 730 precompilato. Tuttavia, da questa mattina il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze sembra non funzionare. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Agenzie delle Entrate down, problemi con il sito: difficoltà per l’invio del 730 precompilato

Su questo argomento da altre fonti

Agenzie delle Entrate down, problemi con il sito: difficoltà per l’invio del 730 precompilato

Si legge su fanpage.it: Quella di oggi, venerdì 16 maggio, è stata una mattinata difficile per i contribuenti che hanno provato ad accedere sull'area del sito dell'Agenzia delle Entrate dedicata alla dichiarazione ...

Problemi al sito dell'Agenzia delle Entrate, blocco della piattaforma e rallentamenti per la precompilata

Secondo informazione.it: BLOCCO DEL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, ENNESIMO EPISODIO INACCETTABILE IN GIORNATA DI SCADENZE FISCALI - Associazione Nazionale Commercialisti ...

Troppe precompilate da gestire. Il sito dell' Agenzia delle Entrate down per alcune ore

Come scrive huffingtonpost.it: Dopo l'intervento di Sogei il sito è tornato funzionante intanto alle ore dodici, come si può desumere dalla cessazione totale delle ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Perchè è stato chiuso il sito Trash Italiano. Causa con Mediaset?

Collegandosi al sito e sui vari profili social Trash Italiano risulta chiuso o appare la scritta "Questo account non esiste", si legge ad esempio sulla pagina Twitter.