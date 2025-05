Agenzia delle entrate sito in tilt per il boom di precompilate | a rischio le pratiche in scadenza

Il sito dell'Agenzia delle Entrate è andato in tilt a causa dell'improvviso aumento delle dichiarazioni precompilate, creando disagi per i contribuenti e rischi per le pratiche in scadenza. Roma, 16 maggio 2025 – I commercialisti stanno richiedendo una proroga per le scadenze fiscali odierne, mentre molti si trovano bloccati nell'invio della propria dichiarazione.

Roma, 16 maggio 2025 – Le dichiarazioni dei redditi mandano in tilt il sito dell’ Agenzia delle Entrate e i commercialisti ora chiedono una proroga delle scadenze fiscali previste per oggi. Da ieri, 15 maggio, è possibile modificare e inviare la dichiarazione precompilata per il 730. La mole degli utenti che si sono riversati sul portale è stata tale da intasare il sito, che per una parte della giornata di oggi ha funzionato a singhiozzo. Dopo l’intervento dei tecnici, il servizio telematico parrebbe ripristinato ma i commercialisti hanno perso del tempo prezioso per ultimare le pratiche che scadono oggi. "Dalle 10:30 circa di questa mattina gli intermediari telematici non riescono ad accedere alle funzionalità del sito", scrive in una lettera Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio Nazionale dei commercialisti, inviata al direttore dell’Agenzia Vincenzo Carbone, in cui si chiede di "prorogare i termini dei numerosi adempimenti in scadenza in data odierna a causa del blocco informatico dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate necessari, tra l'altro, alla trasmissione delle deleghe di pagamento ”. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Agenzia delle entrate, sito in tilt per il boom di precompilate: a rischio le pratiche in scadenza

Approfondimenti da altre fonti

Troppi accessi per l'invio del 730 precompilato: il sito dell'Agenzia delle Entrate va in tilt

Scrive msn.com: Il sito dell'Agenzia delle Entrate ha registrato in mattinata alcune difficoltà, con blocchi e rallentamenti, dovuti al forte accesso dei contribuenti per la verifica, la modifica e l'invio della dich ...

Fisco, blocchi e code virtuali sul sito Entrate per precompilata e scadenze. I commercialisti chiedono la proroga

Come scrive msn.com: Proteste sui social per le difficoltà di accesso e di attesa con tempi limitati di operatività. Il Consiglio nazionale invoca i 10 giorni di slittamento per gli eventi eccezionali ...

Agenzia delle entrate, sito in tilt per il boom di precompilate: a rischio le pratiche in scadenza

quotidiano.net scrive: Roma, 16 maggio 2025 – Le dichiarazioni dei redditi mandano in tilt il sito dell’Agenzia delle Entrate e i commercialisti ora chiedono una proroga delle scadenze fiscali previste per oggi. Da ieri, 15 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

VeRa Verifica dei Rapporti finanziari : Il controlli del super algoritmo dell' Agenzia delle Entrate

La crisi economica non ferma il lavoro dell ' Agenzia dell e Entrate, che con il nuovo super algoritmo è pronta ad intervenire trovando i cosiddetti evasori fiscali.