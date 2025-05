L’agente di Hincapié conferma i rumors sull’Inter durante questi anni, ma conferma anche la straordinaria presenza di Alessandro Bastoni in difesa. GIÀ COPERTA – Piero Hincapiè è uno dei difensori più interessanti del panorama internazionale. Attualmente in forza al Bayer Leverkusen, in estate potrebbe anche raggiungere Xabi Alonso, che si prepara a diventare un nuovo allenatore del Real Madrid al posto di Carlo Ancelotti ( nuovo CT del Brasile ). Di Hincapiè, ha parlato il suo agente Manuel Ramón Sierra Camacho. L’agente, incalzato da Sportitalia.it, ha svelato qualche retroscena di mercato in merito al proprio giocatore: « Il Napoli è stato interessato più volte negli anni passati, si è sempre parlato anche dell’Inter, ma non c’è mai stato più di questi rumors. L’Inter ha un giocatore di livello mondiale come Bastoni in quel ruolo e non ha mai avuto bisogno di sostituirlo ». 🔗Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Ag. Hincapié: «Inter? Tanti rumors, ma Bastoni è di livello mondiale»