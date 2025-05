Affrettati | MOVA P50 Pro Ultra è il robot che rivoluziona le pulizie domestiche oggi a prezzo scontato su Amazon

Mova P50 Pro Ultra rappresenta un passo avanti significativo nella tecnologia per la pulizia domestica. Proposto attualmente al prezzo di 746€ grazie a uno sconto del 25%, questo robot aspirapolvere unisce innovazione e praticità, rivoluzionando la gestione quotidiana delle pulizie. Prendilo adesso in sconto MOVA P50 Pro Ultra: il robot aspirapolvere più completo è in sconto. Tra le caratteristiche che spiccano troviamo la potenza di aspirazione di ben 19.000 Pa, un valore che lo colloca tra i modelli più performanti sul mercato. La stazione di ricarica auto-sufficiente, inoltre, consente fino a 75 giorni di raccolta polvere senza necessità di svuotamento manuale, un aspetto che ne aumenta notevolmente la comodità d'uso. Non solo: il sistema di pulizia automatica dei moci utilizza acqua calda a 75°C, garantendo una rimozione efficace di batteri e prevenendo cattivi odori. 🔗Leggi su Quotidiano.net

