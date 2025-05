Piero è un artigiano di 57 anni, dice di essere un uomo di sinistra, ed è anche il proprietario dei locali di via Lucca 29, al Nomentano, a Roma. Quelli che da poco sono diventati la nuova sede di Forza Nuova. «Si sono presentati come una cooperativa di giovani giornalisti, hanno mandato avanti una donna, Fiore non l’ho mai visto fino al giorno del taglio nel nastro», racconta Piero all’edizione romana di Repubblica. Sostiene di essere stato raggirato non solo dai nuovi affittuari ma anche dall’agenzia immobiliare che doveva fare da tramite. Fiore è naturalmente Roberto Fiore, il leader del movimento forzanovista, che vuole aprire nuove sedi nonostante un seguito sempre minore. Il nuovo affitto tramite un’agenzia immobiliare. Nei locali di via Lucca 29 per anni c’è stata una frutteria, ma i titolari bengalesi se ne sono andati via circa tre anni fa senza pagare e hanno fatto perdere le loro tracce, dopo aver lasciato il negozio pieno di merce andata a male. 🔗Leggi su Open.online

© Open.online - Affitta a sua insaputa la sede a Forza Nuova e lo scopre in tv: «Si sono presentati come una cooperativa di giornalisti»