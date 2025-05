Adriano Panatta clamoroso su Musetti | Persa la speranza

Adriano Panatta si esprime su Lorenzo Musetti, evidenziando come, senza Jannik Sinner, il giovane talento sarebbe considerato uno dei migliori tennisti italiani di sempre. Dal 1° gennaio 2025, Musetti ha mostrato un'evoluzione significativa, soprattutto sulla terra rossa, continuando a incantare il pubblico dopo la finale di Montecarlo, conquistata da Carlos Alcaraz.

Se non esistesse Jannik Sinner, parleremmo di uno dei tennisti italiani più forti di sempre. Dal 1° gennaio 2025, Lorenzo Musetti è diventato un altro giocatore. Soprattutto sulla terra rossa, dove sta continuando a dare spettacolo. Dopo la finale di Montecarlo, vinta poi dal solito Carlos Alcaraz, il carrarese ha dato seguito alle ottime prestazioni. E a Roma potrebbe incoronarsi imperatore. Ieri, mercoledì 14 maggio, l'ennesima impresa. L'azzurro ha liquidato in due set Alexander Zverev. Il tedesco, oltre che essere il numero due al mondo, è anche detentore di due Internazionali d'Italia. La prestazione di Musetti ha colpito Adriano Panatta. La leggenda del tennis italiano si è infatti fiondato su X per tessere le lodi del carrarese. "ieri sera Musetti ha fatto vedere a tutti come si gioca a tennis veramente - il commento di Adriano Panatta -.

