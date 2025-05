adidas thomas rabe confermato alla presidenza

Sesto mandato consecutivo per Thomas Rabe alla presidenza di Adidas. L’assemblea generale degli azionisti che si è tenuta a Fürth, in Germania, lo ha confermato con il 64,43 per cento dei consensi, registrando un calo di cinque punti rispetto al 2024. Diversi importanti investitori, tra cui Deka, Dws, Allianz Global Investors e Union Investment hanno infatti votato contro, preoccupati per i suoi troppi impegni esterni, che a loro avviso rischiano di compromettere la sua capacità di concentrarsi totalmente sul benessere del brand. Rabe infatti è parallelamente anche amministratore delegato di Bertlesmann e di Rtl Group. Allianz Global Investors ha anche criticato la mancanza di un chiaro piano di successione, lamentando che la società non si è attivata adeguatamente per nominare un nuovo presidente. 🔗Leggi su Lettera43.it

