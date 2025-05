Addio pensione di reversibilità per le vedove italiane è peggio di un incubo | Ufficiale | stop agli accrediti dal prossimo mese

Addio alla pensione di reversibilità: cosa succede con l’Ape Sociale, il dramma silenzioso per tanti vedovi e vedove. La pensione di reversibilità rappresenta per molte famiglie italiane un sostegno fondamentale in seguito alla perdita di un coniuge. È infatti la forma principale di tutela per i superstiti, quando il defunto era titolare di un assegno pensionistico. Tuttavia, non tutti i trattamenti previdenziali garantiscono questo diritto. Esiste infatti un’eccezione importante che sta lasciando molte persone senza alcun sostegno economico: si tratta dell’Ape Sociale. La situazione sta colpendo duramente persone già provate dal lutto. Molti coniugi superstiti, anche privi di reddito o con un Isee bassissimo, si vedono negare l’assegno di reversibilità. Questo perché il trattamento percepito in vita dal coniuge deceduto non sempre dà diritto a una prestazione pensionistica trasmissibile. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it

