Addio al nubilato a Parigi e matrimonio con Bezos a Venezia | Sanchez sceglie le città dell' amore

Sanchez celebra il suo addio al nubilato a Parigi e si prepara a dire sì a Bezos a Venezia, le città dell'amore. In compagnia delle amiche, ha vissuto momenti di gusto e relax, condividendo foto incantevoli su Instagram. L'attesa cresce per il matrimonio dell'anno, previsto tra il 24 e il 26 giugno...

Riporta ilrestodelcarlino.it: Via ai festeggiamenti per la giornalista televisiva che con le sue amiche ha trascorso dei giorni all'insegna del gusto e del relax: tante le foto pubblicate su Instagram. Un assaggio di eleganza in a ...

Le foto con le amiche: brindisi a Parigi

Si legge su ilrestodelcarlino.it: Una foto gruppo con 11 amiche più la futura sposa apre la carrellata di scatti che racconta la festa di addio al nubuilato di Lauren Sanchez. Eleganza e bellezza protagoniste su una terrazza parigin ...

L’addio al nubilato di Lauren Sanchez a Parigi: alla cena solo amiche vip, c’erano Katy Perry e Kim Kardashian

Da fanpage.it: In attesa del matrimonio milionario con Jeff Bezos, Lauren Sanchez ha festeggiato il suo addio al nubilato. Per l’occasione ha organizzato una cena in uno storico ristorante di Parigi con alcune delle ...

