Addio ai due milioni di euro dei mariti ladri | le vedove torinesi perdono la causa ma ricorrono alla Corte europea dei diritti dell’uomo

Le vedove torinesi di un gruppo di ladri seriali si trovano a fronteggiare una battaglia legale per riappropriarsi di un patrimonio di due milioni di euro, confiscato dallo Stato. Nonostante il loro ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte d’Appello di Torino conferma la decisione di mantenere i beni sotto sequestro, lasciando le donne senza rimedi.

Niente da fare: anche secondo la Corte d'Appello di Torino, quel patrimonio da due milioni di euro deve rimanere confiscato. Non può tornare a loro che, a tutti i costi, vorrebbero riappropriarsene. Sono le vedove di un gruppo di ladri seriali khorakhané, a cui tutti quei beni appartenevano in.

