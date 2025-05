Addio a un mito della musica italiana | è stato al fianco dei più grandi di sempre

Il mondo della musica italiana, e non solo, piange una figura centrale, un artista capace di attraversare generi, palchi e generazioni con grazia e talento. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, non solo tra gli appassionati di jazz, ma in tutta quella comunità culturale che lo ha visto protagonista anche come divulgatore, insegnante e promotore instancabile del valore umano e universale della musica. Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana e internazionale. La sua cifra stilistica, sempre riconoscibile, lo ha reso un punto di riferimento per colleghi e allievi, contribuendo in modo decisivo alla diffusione del jazz nel nostro Paese e al dialogo tra i linguaggi artistici. Bologna lo ha adottato e ne ha fatto un simbolo. È morto Teo Ciavarella, pianista jazz tra i più apprezzati in Italia, all’età di 64 anni. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

