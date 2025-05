Addio a Teo Ciavarella il musicista jazz di San Marco in Lamis che ha suonato con Dalla e i grandi della musica

È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Teo Ciavarella, rinomato musicista jazz di San Marco in Lamis. Venerdì 16 maggio, i suoi familiari hanno annunciato la notizia, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama musicale. Teo ha condiviso il palco con illustri artisti come Lucio Dalla, contribuendo a diffondere il jazz in tutto il paese.

"È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro Teo". Con queste parole, venerdì 16 maggio, i familiari di Teo Ciavarella hanno comunicato il decesso del musicista di San Marco in Lamis residente a Bologna, dove svolgeva l'attività concertistica, didattica e di promozione artistica. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Addio a Teo Ciavarella, il musicista jazz di San Marco in Lamis che ha suonato con Dalla e i grandi della musica

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli: Giovane musicista ucciso, 16enne chiuso in istituto minorile mentre emergono nuovi dettagli

Emergono nuovi dettagli sulla tragica morte del giovane musicista 24enne Giovanbattista Cutolo, avvenuta lo scorso giovedì a Napoli.