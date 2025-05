AddictiOff | a Milazzo l' evento contro le dipendenze

AddictiOFF si svolgerà a Milazzo, affrontando il grave problema della tossicodipendenza tra i giovani. Questo evento, organizzato dall’associazione The Cave nell’ambito del programma Erasmus+, mira a sensibilizzare, educare e promuovere stili di vita sani, offrendo ai partecipanti strumenti e informazioni per vivere liberi dalla droga. Un'importante iniziativa per costruire un futuro migliore.

Affrontare il problema urgente della tossicodipendenza giovanile promuovendo la consapevolezza, l'educazione e la promozione di stili di vita sani e liberi dalla droga tra i giovani. È l'obiettivo dello scambio giovanile targato Erasmus+ "AddictiOFF", organizzato dall'associazione The Cave

