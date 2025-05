Adani | Maldini ci aveva visto lungo Spodestato in maniera vigliacca

Lele Adani, ex calciatore e noto opinionista sportivo, ha recentemente commentato le dichiarazioni di Paolo Maldini riguardo al Milan, evidenziando come abbia previsto il suo destino. L'uscita di Maldini dal club è stata definita da Adani come un'azione vigliacca, mettendo in luce le dinamiche all'interno della società rossonera. Scopriamo cosa ha detto Adani nel programma 'Viva el Futbol'.

Lele Adani, ex giocatore e opinionista, ha parlato a 'Viva el Futbol' anche del Milan e in particolare di alcune dichiarazioni di Maldini 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Adani: “Maldini ci aveva visto lungo. Spodestato in maniera vigliacca”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cassano e la top 11 di tutti i tempi: "Buffon, Maldini,, Zidane a centrocampo, Messi più altri tre davanti"

Riporta msn.com: Daniele Adani aveva dato il via al gioco della scelta della formazione ideale della storia. "Allora, abbiamo detto: Gigi Buffon, Cafu, Beckenbauer, Maldini. A centrocampo Matthäus e Cruijff ...

Maldini: "Veloce e tecnico, non si fermava in nessun modo. Mai visto un altro così"

Si legge su msn.com: Nel corso della sua carriera Paolo Maldini ha giocato contro grandissimi ... che fosse cattivo, poi aveva anche questa capacità di essere bello nei suoi gesti tecnici. Marco già con quello ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

FIFA 22: LELE ADANI É IL NUOVO COMMENTATORE TECNICO

Il famoso commentatore televisivo ed ex calciatore si unirà al giornalista Pierluigi Pardo nella telecronaca della versione italiana del videogioco Oggi EA SPORTS™ ha annunciato che Lele Adani, il famoso opinionista televisivo ed ex calciatore, sarà il nuovo commentatore tecnico della versione italiana di FIFA 22, ora disponibile per il pre-ordine*.