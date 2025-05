Acque piovane cambiamenti climatici e tutela dell' ambiente | a Pontedera l' impianto sperimentale

Dal 13 al 15 maggio, Pisa e Pontedera hanno brillato come centri di innovazione ambientale europea, ospitando la tappa italiana del progetto D4RUNOFF. Sotto l'egida di Acque, gestore idrico del Basso Valdarno, l'incontro ha messo in luce l'importanza della gestione delle acque piovane nel contesto dei cambiamenti climatici e della tutela dell'ambiente.

Pisa e Pontedera sono stati per tre giorni protagoniste dell'innovazione ambientale europea. Dal 13 al 15 maggio Acque, gestore idrico del Basso Valdarno, ha ospitato la tappa italiana di D4RUNOFF, progetto finanziato dal programma di ricerca europeo Horizon Europe e che coinvolge università

