Acido e botte alla moglie 55enne arrestato a Castellammare di Stabia

Un episodio di violenza domestica ha scosso Castellammare di Stabia, dove un uomo di 55 anni è stato arrestato per aver lanciato acido contro la moglie e picchiandola. La lite è scoppiata all'interno del negozio di alimentari gestito dalla coppia, culminando in un gesto drammatico e inaccettabile. La polizia è intervenuta tempestivamente.

(Adnkronos) – Lancia dell'acido alla moglie e poi la picchia. Per questo un 55enne è stato arrestato a Castellammare di Stabia (Napoli). È accaduto nelle ultime ore di apertura di un negozio di alimentari gestito dalla coppia. Tra i due – lei 50 anni, lui 55 – nasce una discussione, che degenera. L'uomo – è . L'articolo Acido e botte alla moglie, 55enne arrestato a Castellammare di Stabia proviene da Webmagazine24.

Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dopo aver lanciato dell’ acido muriatico contro la moglie e averla selvaggiamente picchiata.