Aci Sant’Antonio scoperto chiosco della droga in giardino | arrestato un 32enne

Ad Aci Sant’Antonio, i Carabinieri hanno smantellato un chiosco della droga situato in un giardino, arrestando un 32enne. L'operazione, supportata da unità cinofile e il C.I.O., ha messo in luce una raffinata attività di spaccio, garantendo una significativa risposta alle problematiche legate alla sicurezza nel territorio.

Operazione congiunta dei Carabinieri, cinofili e C.I.O.. Una sofisticata attività di spaccio è stata smantellata ad Aci Sant'Antonio grazie a un'operazione coordinata dei Carabinieri. L'intervento, che ha visto coinvolti i militari della stazione locale, il Nucleo Cinofili di Nicolosi e la Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 12° Reggimento "Sicilia", ha portato all' arresto di un 32enne residente a Valverde, sorpreso in flagranza con ingente quantità di droga. L'uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. Un via vai sospetto ha dato il via all'indagine. Le indagini sono partite quando i militari hanno notato un continuo flusso di giovani presso la villetta dell'uomo, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

