ACI Pistoia Photo Contest premia i vincitori

ACI Pistoia Photo Contest celebra i vincitori di un evento che unisce passione per la fotografia e amore per il territorio. Questo concorso, ormai tradizione consolidata, rappresenta un importante momento culturale per la comunitĂ , valorizzando talento e creativitĂ di fotografi professionisti e amatoriali. Un'iniziativa che testimonia il legame profondo tra arte e mobilitĂ .

ACI Pistoia Photo Contest è un gradito appuntamento che si rinnova, portando con sĂ© il proprio innegabile fascino, nel solco di una tradizione che è giĂ divenuta vero patrimonio per tutto un territorio: il Concorso Nazionale di Fotografia, promosso dall’Automobile Club di Pistoia, è un progetto curato da Angelo Fragliasso, giunto quest’anno alla sua 13a edizione: “L’obiettivo principale del concorso – spiega Fragliasso, Direttore Artistico della manifestazione – è sostenere la fotografia come forma d’arte e di espressione. La selezione delle opere avviene attraverso la valutazione di una giuria di alto prestigio, composta da fotografi professionisti, esperti di comunicazione e personaggi della cultura. Iniziato nel 2012, il concorso è diventato un punto di riferimento a livello nazionale nel campo della fotografia. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ACI Pistoia Photo Contest premia i vincitori

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

L’Aci Contest diventa festival della fotografia

Come scrive lanazione.it: Premio speciale a Luca Bracali Con la tredicesima edizione dell’Aci Pistoia Photo Contest, la città si prepara ad accogliere il suo primo vero festival della fotografia. Perchè la grande ...

Il Mondo attraverso i volti e le loro storie

Riporta msn.com: Fino al 18 maggio la mostra fotografica di Lotumolo nelle Sale Affrescate. Verso l’evento finale dell’Aci Pistoia Photo Contest ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il Dr. Gino Volpi grande specialista neurologo presente alla giornata di prevenzione in cava parla del percorso Ictus dell’Ospedale “S. Jacopo” di Pistoia

Il dr. Gino Volpi, Direttore Struttura.Operativa.Complessa di.Neurologia e Neurofisiopatologia degli Ospedali “San Iacopo” Pistoia, “SS Cosma e Damiano” Pescia e referente malattue cerebro vascolari facente capo all’Azienda USL Toscana Centro,, un grande specialista estudioso di Neurologia, Il Dr.