Accuse di molestie sessuali procuratore Cpi si autosospende

Il procuratore della Corte penale internazionale, Karim Khan, si è autosospeso dopo essere stato indagato per presunte molestie sessuali. La decisione, comunicata dal suo ufficio, arriva in seguito a un'inchiesta avviata lo scorso novembre, sottolineando l'importanza di garantire la trasparenza e l'integrità all'interno dell'istituzione.

L’AJA, 16 MAG – Il procuratore della Corte penale internazionale (Cpi) Karim Khan, indagato per presunte molestie sessuali da novembre, si è temporaneamente dimesso. Lo ha annunciato il suo ufficio. “Il procuratore ha annunciato la sua decisione di prendersi un congedo in attesa della conclusione del procedimento” condotto dagli inquirenti delle Nazioni Unite, ha affermato. 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Accuse di molestie sessuali, procuratore Cpi si autosospende

Approfondimenti da altre fonti

Il procuratore capo della Corte penale internazionale Karim Khan si è autosospeso per le accuse di molestie sessuali

Si legge su ilpost.it: Venerdì Karim Khan, procuratore capo della Corte penale internazionale (ICC), il principale tribunale internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità, ha annunciato di essersi autosospeso fino ...

Accuse di molestie sessuali, il procuratore della Cpi Khan si autosospende

Lo riporta msn.com: Il procuratore della Corte penale internazionale (Cpi) Karim Khan, indagato per presunte molestie sessuali da novembre, si è temporaneamente dimesso. Lo ha annunciato il suo ufficio.

Karim Khan, procuratore Corte penale internazionale autosospeso dopo le accuse di molestie sessuali

Scrive msn.com: Il procuratore della Corte penale internazionale Khan si è autosospeso fino alla chiusura delle indagini a suo carico. Una collaboratrice lo ha accusato di molestie e di averla costretta a rapporti se ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Violenza contro le donne: il 70% delle ragazze dichiara di aver subito molestie e apprezzamenti sessuali in luoghi pubblici e il 64% si ? sentita a disagio per avances da un adulto

Ancora troppo poche le ragazze che denunciano episodi di molestie: il 29% fa finta di niente per paura della reazione e il 21% per vergogna.