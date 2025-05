Accusata di aver ucciso la suocera la difesa | “Ricerche su lavare sangue? Intendeva le mestruazioni”

Giada Crescenzi, accusata dell'omicidio della suocera Stefania Camboni, difende la sua innocenza segnando un clamoroso ribaltamento. La sua avvocata chiarisce che le ricerche sul "lavare il sangue" si riferivano in realtĂ alle mestruazioni. La vicenda, avvenuta a Fregene, si complica con l'affermazione che le indagini sull'avvelenamento riguardavano piante, non esseri umani. Continua a leggere...

Giada Crescenzi nega di aver ucciso Stefania Camboni nella sua villetta di Fregene. L'avvocata della donna: "La ricerca sull'avvelenamento riguardava le piante, non le persone". 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Accusata di aver ucciso la suocera, la difesa: “Ricerche su lavare sangue? Intendeva le mestruazioni”

Riporta fanpage.it: Giada Crescenzi, la donna arrestata per l'omicidio della 60enne Stefania Camboni, ha dichiarato dal carcere di Civitavecchia di non aver ucciso la suocera. Lo ha dichiarato l'avvocata della donna, ...

