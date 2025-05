Accolto dal Tribunale di Roma il ricorso di un detenuto | la sua cella era troppo piccola Il Ministero della Giustizia dovrà risarcirlo Era ristretto nel carcere di Cassino

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Tribunale Civile di Roma ha recentemente accolto il ricorso di un uomo, 50enne di origini romane, che aveva denunciato le condizioni di detenzione subite nel Carcere di Cassino, accogliendo la sua richiesta di risarcimento. L’uomo, condannato anche per reati nel Golfo di Gaeta, ha ottenuto un risarcimento di 2.808 euro più interessi e spese legali per le sofferenze causate dalle condizioni di detenzione ritenute incompatibili con le normative internazionali. La sentenza rappresenta una vittoria per il ricorrente, ma anche un importante precedente sulla tutela dei diritti dei detenuti. Le condizioni di detenzione: una questione di spazio vitale. L’uomo, che ha scontato la sua pena nel carcere di Cassino dal 2018 al 2023, ha sostenuto che per un periodo di 351 giorni era stato costretto a vivere in uno spazio vitale inferiore a tre metri quadrati, un dato che non rispetta le indicazioni del Comitato europeo di prevenzione della tortura, che stabilisce una superficie minima di quattro metri quadrati per ogni detenuto. 🔗Leggi su Dayitalianews.com

