Accoltellò Salman Rushdie condannato a 25 anni di carcere

Hadi Matar, il 27enne statunitense di origini libanesi, è stato condannato a 25 anni di carcere per il tentato omicidio dello scrittore Salman Rushdie. L'attacco, avvenuto il 12 agosto 2022 durante un evento pubblico, ha scosso il mondo letterario e suscitato dibattiti sulla libertà di espressione e la sicurezza degli autori.

(Adnkronos) – È stato condannato a 25 anni di carcere, il massimo della pena, Hadi Matar, il 27enne statunitense di origini libanesi riconosciuto colpevole del tentato omicidio dello scrittore anglo-indiano Salman Rushdie, aggredito con un coltello il 12 agosto 2022 durante un evento pubblico a Chautauqua, nello Stato di New York. La sentenza è stata .

