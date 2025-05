Accoltellò lo scrittore Salman Rushdie l' aggressore condannato a 25 anni di carcere

Un giovane aggressore è stato condannato a 25 anni di carcere per l'accoltellamento dello scrittore Salman Rushdie. Tuttavia, dovrà affrontare un nuovo processo per terrorismo, in relazione alla fatwa emessa dall'Iran, che continua a sollevare interrogativi sulla libertà di espressione e sulla sicurezza degli intellettuali nel contesto delle tensioni internazionali.

