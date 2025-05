Accoltellato in pieno giorno a Milano un giovane soccorso con il suo cane ferito

Ieri pomeriggio, Milano è stata teatro di un inquietante episodio di violenza: un giovane è stato accoltellato all'addome mentre passeggiava con il suo cane rottweiler. L'aggressione, avvenuta in pieno giorno nei pressi di Piazza San Babila, ha spaventato passanti e automobilisti, scatenando un'ondata di panico nel centro della città.

Un violento episodio di sangue ha scosso il centro città ieri pomeriggio, quando un giovane è stato accoltellato all’addome mentre camminava con il suo cane rottweiler. L’aggressione è avvenuta in pieno giorno, poco distante da Piazza San Babila, e ha gettato passanti e automobilisti nel panico. La vittima, con una ferita profonda dalla quale perdeva molto sangue, è riuscita a chiedere aiuto a un conducente egiziano di passaggio, dichiarandogli di avere appena 13 anni. Il gesto di pietà dell’automobilista — che ha caricato il ragazzo e il suo cane in macchina — si è rivelato determinante: li ha portati d’urgenza davanti all’ Ospedale Fatebenefratelli, dove il giovane è stato immediatamente trasferito in sala operatoria. Le prime valutazioni mediche hanno corretto l’età fornita dall’accoltellato: nonostante il ragazzo avesse detto di avere 13 anni, il personale sanitario ha stimato che sia tra i 25 e i 30 anni. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Accoltellato in pieno giorno a Milano, un giovane soccorso con il suo cane ferito

