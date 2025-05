Accoltellato da Emanuele De Maria dopo il femminicidio di Chamila Wijesuriya Hasi Nasr è stato dimesso dall’ospedale

Hasi Nasr, ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato accoltellato da Emanuele De Maria, è stato dimesso oggi. De Maria era accusato del femminicidio di Chamila Wijesuriya e si è suicidato gettandosi dal Duomo. L'episodio ha scosso la comunità, sollevando interrogativi sulla violenza di genere. Continua a leggere...

Evasione e suicidio di Emanuele De Maria

Lo riporta ilmessaggero.it: sabato 10 maggio 2025, 11:32 Detenuto in fuga dopo aggressione a Milano A Milano, Emanuele De Maria, un detenuto in permesso lavorativo, è ricercato per aver accoltellato un collega, Hani ...

De Maria accoltella il collega davanti all'hotel - IL VIDEO

Si legge su rainews.it: La sequenza delle telecamere di sorveglianza: Hani Fouad Abdelghaffar Nasr viene aggredito sabato all'alba. Due giorni di caccia all'uomo, fino a quando Emanuele De Maria, detenuto in permesso di lavo ...

