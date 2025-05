Acciaio sotto assedio | governo contro Procura sul futuro dell’ex llva di Taranto

Il 21 maggio si terrà a Palazzo Chigi un incontro decisivo. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy,? Adolfo Urso, ha convocato sindacati e ministri per fare il punto su una crisi che rischia di travolgere definitivamente l’ex Ilva. L’ennesimo vertice, l’ennesimo tavolo, ma con un’agenda che ha? l’urgenza di una resa dei conti. “ Bisogna trarre le conseguenze di quello che è accaduto “, ha detto Urso. E quello che è accaduto, purtroppo, non è solo un incidente industriale. È? l’ennesimo cortocircuito istituzionale. È? la fotografia di un Paese che non riesce a difendere il suo apparato produttivo. È? l’ultima tappa di una crisi infinita in cui politica, burocrazia e giustizia si sono intrecciate in un nodo che nessuno è riuscito – o ha voluto – sciogliere. L’ altoforno 1 di Taranto è stato sequestrato dalla Procura per motivi ambientali. 🔗Leggi su Panorama.it

