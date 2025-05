Accesso ai Percorsi sostegno per docenti triennalisti | numero chiuso ecco le regole Ci sarà un algoritmo?

Il 5 maggio 2025, durante il question time su OrizzonteScuola TV, si è discusso dell'accesso ai percorsi di sostegno per docenti triennalisti. Con numero chiuso e regole specifiche, l'introduzione di un algoritmo sarà fondamentale nel processo di selezione. Andrea Carlino, insieme all'ospite Simone Craparo, ha esplorato questa tematica cruciale per la formazione docente.

Nel question time del 5 ma ggio 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, è stata analizzata una tematica rilevante legata all’accesso ai percorsi di formazione per il sostegno. Un focus particolare è stato posto sulla possibilità per i docenti con tre anni di servizio (triennalisti) di accedere ai corsi organizzati da Indire. L'articolo Accesso ai Percorsi sostegno per docenti triennalisti: numero chiuso, ecco le regole. Ci sarà un algoritmo? . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Accesso ai percorsi Indire sostegno: esclusi i titoli esteri conseguiti dopo il 1° giugno 2024. Pillole di Question Time

Scrive orizzontescuola.it: Nel question time del 30 aprile 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, sindacalista ANIEF, è stata approfondita una questione fondamentale per i docenti c ...

Corsi sostegno Indire, i requisiti di accesso e le ripercussioni in GPS – Rivedi la DIRETTA

Come scrive tecnicadellascuola.it: Sono stati pubblicati i decreti attuativi (n. 75 e 77) relativi al percorso di specializzazione sul sostegno organizzato dall’Indire. E anche il totale dei posti messi a bando (52.622) suddivisi per r ...

INDIRE, al via i nuovi corsi di specializzazione sul sostegno per docenti: 40 CFU online in 4 mesi, tutte le info (e le critiche)

Secondo greenme.it: Pubblicati i Decreti Attuativi per l’avvio dei corsi sostegno INDIRE, per la specializzazione sul sostegno alle attività didattiche.

