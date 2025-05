Accesso a Medicina Odontoiatria e Veterinaria | pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che regolamenta il nuovo accesso

Il 16 maggio 2025, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto legislativo n. 71, che segna una svolta epocale per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria e veterinaria. Questa nuova normativa definisce le modalitĂ di ammissione, promettendo di rendere il processo piĂą equo e accessibile per gli aspiranti professionisti del settore sanitario.

Il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio, introduce una svolta storica nelle modalitĂ di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. L'articolo Accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che regolamenta il nuovo accesso . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

