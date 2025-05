Accesso a Medicina Odontoiatria e Veterinaria pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo | addio al numero chiuso tradizionale semestre filtro e graduatoria nazionale Le novità

Il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, rivoluziona l'accesso alle facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria, introducendo il semestre filtro e la graduatoria nazionale. Addio al numero chiuso tradizionale, queste novità promettono di rendere più accessibili i percorsi formativi e valorizzare il merito degli studenti.

Il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio, segna una svolta radicale nell’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42). L'articolo Accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo: addio al numero chiuso tradizionale, semestre filtro e graduatoria nazionale. Le novità . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Test di ammissione 2025/2026: ecco le date ufficiali per Medicina, Infermieristica, Professioni Sanitarie e altri corsi a numero chiuso.

Da assocarenews.it: L’obiettivo è fornire un’adeguata informazione agli studenti e permettere agli atenei di organizzare al meglio le prove.

Addio Test di Medicina, arriva il “Semestre Filtro”. Una rivoluzione che fa discutere… e preoccupare!

Scrive assocarenews.it: Era ora di cambiare pagina per l'accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria? Sembrerebbe di sì, almeno sulla carta.

Scienze della formazione primaria, resa nota la data del test d’ammissione: ecco quando sarà

Secondo tecnicadellascuola.it: Con un avviso del 14 maggio sono state comunicate le date delle prove per le facoltà ad accesso programmato per l’anno accademico 2025-2026. Si tratta delle prove di selezione per Scienze della formaz ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Medicina - laurea in Odontoiatria al Campus bio-medico di Roma: esperti per il futuro

In questo contesto l’Università Campus Bio-Medico di Roma ha deciso di affiancare i prestigiosi corsi di laurea esistenti offrendo il proprio contributo formativo attraverso l’apertura di un corso di laurea in odontoiatria.