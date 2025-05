Abusi sessuali sulla segretaria | salta Khan il presidente della Cpi che attaccò l’Italia per il caso Almasri

Il procuratore capo della Corte penale internazionale (CPI), Karim Khan, ha deciso di prendersi un congedo temporaneo dalle sue funzioni in attesa della conclusione di un’indagine indipendente dell’Onu per una presunta “condotta scorretta”, come annunciato dal suo ufficio. Secondo vari media, l’indagine riguarderebbe accuse di comportamento sessuale inappropriato nei confronti di una collaboratrice, accuse che Khan ha fermamente respinto come infondate. “Ha costretto una segretaria a subire rapporti sessuali”. Durante l’assenza del procuratore, la gestione dell’ufficio sarà affidata ai procuratori aggiunti. L’indagine era stata avviata nel novembre scorso dall’organo di vigilanza interno della CPI. Khan, di nazionalità britannica, aveva chiesto l’emissione di mandati d’arresto contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu, l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant e tre leader di Hamas. 🔗Leggi su Secoloditalia.it

