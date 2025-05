abbonati atm multati per pochi minuti fuori città il paradosso della linea 53

AGI - Sta facendo discutere il caso di alcuni residenti del Quartiere Adriano, nella periferia nord-est di Milano, multati per aver utilizzato la linea 53 dell'ATM su un tragitto compreso tra il quartiere e la fermata metropolitana urbana di Sesto Marelli (M1). La linea, classificata come urbana sul sito ufficiale dell'azienda, attraversa per pochi minuti il territorio di Sesto San Giovanni. E il problema nasce proprio per questa sorta di "buco nero" del regolamento perché tutto questo basta a rendere passibile di sanzione chi utilizza un abbonamento urbano, anche se non scende in un comune esterno. "Il paradosso" si legge in un comunicato "nasce dal fatto che la linea 53, segnalata come urbana sul sito ATM, attraversa il territorio di Sesto San Giovanni. Chi parte dal Quartiere Adriano per arrivare a Sesto Marelli – fermata urbana della metro rossa, regolarmente inclusa nell'abbonamento urbano – viene multato anche se non scende a Sesto. 🔗Leggi su Agi.it

