A9 chiusa tra Lainate e Origgio per lavori | traffico deviato nella notte del 19 maggio

La A9 sarà chiusa tra Lainate e Origgio la notte del 19 maggio per lavori di manutenzione delle essenze arboree. Il tratto interessato, in direzione Como/Chiasso, resterà interdetto dalle 22:00 di lunedì alle 5:00 di martedì 20 maggio 2025, con deviazioni al traffico previste durante l'operazione.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sarà chiuso, per lavori di manutenzione delle essenze arboree, il tratto compreso tra l'allacciamento con l'A8 Milano-Varese e Origgio, in direzione ComoChiasso. Il blocco del traffico è previsto dalle 22:00 di lunedì 19 maggio alle 5:00 di martedì 20 maggio 2025.

A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A8 MILANO-VARESE – ORIGGIO VERSO COMO/CHIASSO

A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8. A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI ORIGGIO OVEST

A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORIGGIO-LOMAZZO NORD IN DIREZIONE COMO

