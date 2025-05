Viareggio (Lucca), 16 maggio 2025 – Bisogna essere dei veri e propri maghi per riuscire a far rigare diritto un trasporto eccezionale lungo 44 metri, quanto la scocca di uno yacht Benetti passato giovedì sera in via Coppino a Viareggio. Non è una novità per i viareggini: la scena è abituale eppure sempre spettacolare, quando gli yacht (fatti e finiti oppure in lavorazione, come quest’ultimo caso) passano dalle strade non particolarmente ampie del quartiere al di là del molo ci sono residenti e turisti che non mancano mai di filmare la scena. Perché non è solo la bellezza dello yacht ad affascinare: è la maestria dello spostamento. Succede a inizio e fine stagione, soprattutto, quando si va o si viene dal rimessaggio, oppure mentre nei cantieri si lavora alacremente per dare vita a un nuovo gioiello della nautica viareggina. 🔗Leggi su Lanazione.it

A un centimetro da auto, balconi e lampioni: i maghi che 'guidano' gli yacht per strada