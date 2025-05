a torrette un macchinario per rilevare tutti i tumori della pelle

È disponibile nella Clinica di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, diretta dalla prof. Oriana Simonetti, il Total Body Mapping (Tbm), una strumentazione innovativa in grado di migliorare la tempistica e l’accuratezza delle diagnosi sul fronte delle neoplasie della pelle in modo particolare del melanoma, una delle forme tumorali più che insorge soprattutto in età avanzata e tra le più comuni nei giovani adulti. Il macchinario è stato acquisito dall’unità operativa, uno dei pochissimi attivi nel territorio regionale delle Marche. La possibilità di poter contare sul Tbm, è stata dettata dall’esigenza, sempre più crescente, di dare risposte a casi clinici legati ai tumori della pelle e allo stesso tempo di monitorare, in modo continuativo e approfondito, i pazienti a rischio; in particolare, quelli che presentano lesioni neviche multiple (i nei, lesioni pigmentate causate dall’insorgere di melanociti) o pazienti sottoposti a terapie immunosoppressive per prevenire o ridurre il rigetto o trattare malattie autoimmuni. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

