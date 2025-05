TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) – I capi di Stato e di governo di 47 Paesi europei, insieme ai leader delle principali istituzioni europee e internazionali, sono arrivati oggi a Tirana per partecipare al sesto vertice della Comunità politica europea (Cpe). Secondo quanto riferito dall’agenzia Ata il summit, che ha visto come slogan “Nuova Europa in un nuovo mondo”, è stato il primo a tenersi in un Paese dei Balcani occidentali. Il primo ministro albanese Edi Rama ha dichiarato in apertura dei lavori che la campagna elettorale del suo Partito Socialista (PS), vincitore delle elezioni dell’11 maggio, era incentrata sull’Europa e che oltre il 52% degli albanesi ha votato per i socialisti, ovvero a favore dell’adesione all’Unione europea. “È uno straordinario onore per l’intero Paese e per il popolo albanese darvi il benvenuto in questo luogo e in questa casa costruita appositamente per il vertice della Comunità politica europea”, ha detto il premier ai leader presenti. 🔗Leggi su Unlimitednews.it

© Unlimitednews.it - A Tirana il vertice della CPE, focus su Ucraina e allargamento UE