A Tirana il summit della Comunità Politica Europea Rama accoglie i leader

Oggi a Tirana si apre il sesto vertice della Comunità Politica Europea, con la partecipazione di 47 leader europei. Nella storica piazza Skanderbeg, il summit si concentra su questioni cruciali per il futuro del continente, in particolare sulla guerra in Ucraina e le sue implicazioni geopolitiche. Un importante momento di confronto per l'Europa.

(Adnkronos) – Si apre oggi a Tirana, capitale dell'Albania, il sesto vertice della Comunità Politica Europea. Nella simbolica piazza Skanderbeg, cuore pulsante della città, si riuniscono 47 leader europei per discutere del futuro del continente. Al centro dei lavori, la guerra in Ucraina, con la partecipazione attesa del presidente Volodymyr Zelensky. Tra i temi chiave . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Catania, rogo in comunità recupero, muore Padre Leonardo Grasso

Incendio doloso presso la sede della comunità di riabilitazione tossicodipendenti " Tenda di San Camillo ", sulla statale 116 a Riposto, Catania.