Il primo ministro albanese l’ha rifatto. Edi Rama, che nella mattinata del 16 maggio ha accolto a Tirana i leader per il vertice della ComunitĂ politica europea a cui hanno partecipato 47 Paesi e l’Ucraina con Volodymyr Zelensky, ha riservato a Giorgia Meloni un’accoglienza particolare. Non appena la presidente del Consiglio ha iniziato a camminare sul tappeto rosso, infatti, ha lasciato l’ombrello e si è inginocchiato con le mani giunte. Un siparietto accolto dalla premier con un sorriso e un divertito rimprovero: «Edi!». Poi, rivolgendosi ai giornalisti e ai fotografi a pochi metri, ha detto in inglese: «Lo fa solo per essere alto come me». Non si tratta della prima volta, perchĂ© il primo ministro albanese lo aveva giĂ fatto a gennaio prima di un confronto ad Abu Dhabi. Proprio alla vigilia dell’incontro, Rama ha annunciato che i centri per il rimpatrio dei migranti realizzati in Albania insieme all’Italia non saranno replicati per altri Paesi, come per il Regno Unito. 🔗Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - A Tirana Edi Rama ha accolto Giorgia Meloni in ginocchio sul tappeto rosso