A squola di sfilata La comunicazione nella Giostra del Saracino

Lunedì 19 maggio, il Teatro Vasariano ospiterà "A squola di sfilata", un evento dedicato alla Giostra del Saracino, organizzato dal quartiere di Porta Crucifera in collaborazione con il Comune di Arezzo. Attraverso approfondimenti e riflessioni, si esplorerà il tema fondamentale della comunicazione nella Giostra, perché raccontare tradizioni è un arte che unisce e affascina.

Lunedì 19 maggio presso il teatro Vasariano è in programma "A squola di sfilata - Approfondimenti e riflessioni su come vivere la Giostra", evento organizzato dal quartiere di Porta Crucifera con la collaborazione del Comune di Arezzo. Il tema trattato sarà: "La comunicazione nella Giostra".

