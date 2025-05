A Sesto San Giovanni piazza Trento e Trieste cambia volto | Sarà un elegante giardino urbano arriva anche una nuova fontana

A Sesto San Giovanni, piazza Trento e Trieste si prepara a trasformarsi in un elegante giardino urbano. Con lavori in avvio, l'area avrà nuovi spazi verdi, percorsi pedonali e una suggestiva fontana, dando un volto rinnovato a un luogo che ha atteso a lungo il suo restyling. Un'importante riqualificazione per la comunità e l'ambiente.

Sesto San Giovanni (Milano), 16 maggio 2025 – La piazza è già stata delimitata e il cantiere è pronto a partire. L’area di Trento e Trieste, dopo anni di limbo, è pronta al restyling che la trasformerà in “ un giardino urbano, con nuovi spazi verdi, percorsi pedonali, una nuova fontana e un impianto di illuminazione completamente rinnovato”, come ha annunciato il sindaco Roberto Di Stefano. Il progetto prevede aiuole fiorite e alberi, la riqualificazione dei percorsi pedonali con pavimentazione antiscivolo, una vasca centrale in pietra con giochi d’acqua e luci a led per riconfigurare il vecchio disegno dello slargo. Infine, 13 nuovi punti luce in aggiunta agli esistenti. Videosorveglianza . “Una piazza più illuminata è una piazza più sicura – commenta l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda –. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Sesto San Giovanni piazza Trento e Trieste cambia volto: “Sarà un elegante giardino urbano”, arriva anche una nuova fontana

Ne parlano su altre fonti

Comprare casa a Sesto San Giovanni, stravince il quartiere Sesto Marelli

Lo riporta quifinanza.it: Sesto Marelli è il quartiere più richiesto per comprare casa a Sesto San Giovanni ma non il più costoso. I dati della città e quali sono i quartieri che hanno i prezzi medi al mq più alti ...

SESTO SAN GIOVANNI. AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA TRENTO E TRIESTE

Da mi-lorenteggio.com: (mi-lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 14 Maggio – Prendono ufficialmente il via i lavori per la riqualificazione di Piazza Trento e Trieste, destinata a trasformarsi in un elegante giardino urbano, ...

Sesto San Giovanni, qualcuno ha defecato sul monumento a Ramelli e Pedenovi appena inaugurato: “Vile gesto”

Secondo msn.com: Vicino agli escrementi la scritta: “Omaggio quotidiano a due fascisti”. Dura condanna da parte del centrodestra: “Chi si è reso protagonista di questo vile gesto ha imbrattato un bene di tutti noi” ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sesto San Giovanni : Madre e figlia trovate morte in casa

Madre e figlia, rispettivamente di 71 e 48 anni, sono state trovate senza vita nel loro appartamento di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dove vivevano in pratica autorecluse.