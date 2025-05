A scuola di leadership seminario della Brigata Aosta rivolto ai junior leader

Si è tenuto a Palazzo Sant’Elia il seminario sulla leadership, organizzato dalla Brigata Meccanizzata “Aosta” in collaborazione con il Comune di Messina e l’Università degli Studi della Città dello Stretto. L’evento, rivolto ai junior leader, ha mirato a potenziare le competenze e sviluppare un approccio innovativo nella conduzione e gestione dei gruppi.

Si è svolto a Palazzo Sant'Elia, sede del Comando della Brigata Meccanizzata "Aosta", il workshop sulla leadership organizzato in collaborazione con il Comune di Messina e l'Università degli Studi della Città dello Stretto, nell'ambito delle attività formative e culturali tese ad elevare le.

