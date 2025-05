LEVERANO – In bici sulla nuova via che da Leverano porta al mare e che apre altre rotte al cicloturismo. Domenica 18 maggio si pedala sulla nuova “Via del mare”, che da Leverano si dirige verso la costa ionica, nell’ambito dell’evento conclusivo del progetto “Costruire Legàmi: per un turismo di. 🔗Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - “A ruota libera”: una pedalata collettiva sulla nuova via del mare