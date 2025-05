A Roma un municipio ha esposto la bandiera della Palestina | “Non possiamo più tacere su Gaza”

A Roma, un municipio ha deciso di esporre la bandiera della Palestina, sottolineando l'urgenza della situazione a Gaza. La mozione, approvata con entusiasmo, dichiara: "Non possiamo più tacere". Questo gesto simbolico mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crisi in corso e a richiamare l'attenzione sulla questione palestinese. Continua a leggere...

