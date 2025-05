A Roma il Gruppo dei 5 Crosetto accoglie i ministri della Difesa

A Roma, il Ministro della Difesa Guido Crosetto accoglie i colleghi del "Gruppo dei 5" nella storica sede di Palazzo Aeronautica. La riunione, che si svolge il 16 maggio, riunisce i ministri della Difesa di Francia, Germania, Polonia e Gran Bretagna, per discutere temi cruciali legati alla sicurezza e alla cooperazione internazionale.

Roma, 16 mag. (askanews) - Si svolge a Roma, a Palazzo Aeronautica, la riunione dei ministri della Difesa di cinque Paesi. Si tratta del "Gruppo dei 5", composto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha accolto i colleghi di Francia Sebastien Lecornu, Germania Boris Pistorius, Polonia Kosiniak Kamysz e Regno Unito John Healey. E5 - spiega il ministero della Difesa - è un forum di consultazione, con carattere informale, nato in risposta alle sfide geopolitiche contemporanee per rafforzare il dialogo, soprattutto nel contesto di sicurezza e difesa del continente.

