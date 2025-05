A Ponticelli show neomelodico per i clan | “Con la nostra famiglia abbiamo vinto”

Ponticelli diventa il palcoscenico di uno show neomelodico che celebra i clan, con due artisti che omaggiano le famiglie De Micco, De Martino e D'Amico attraverso le loro canzoni. Questo evento si inserisce nel contesto di recenti assoluzioni legate all’omicidio di Carmine D’Onofrio, riflettendo le complesse dinamiche della criminalità organizzata. Continua a leggere...

Sui social i video di due neomelodici che cantano canzoni con riferimenti ad affiliati ai De Micco, ai De Martino e ai D'Amico; pochi giorni fa le assoluzioni per l'omicidio di Carmine D'Onofrio. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - A Ponticelli show neomelodico per i clan: “Con la nostra famiglia abbiamo vinto”

Ne parlano su altre fonti

A Ponticelli show neomelodico per i clan: “Con la nostra famiglia abbiamo vinto”

fanpage.it scrive: Sui social i video di due neomelodici che cantano canzoni con riferimenti ad affiliati ai De Micco, ai De Martino e ai D'Amico; pochi giorni fa le assoluzioni ...

A Ponticelli torna la guerra tra clan con bombe e attacchi contro Luigi Aulisio, braccio destro dei Casella

Come scrive gaeta.it: L’attentato ha colpito un’auto parcheggiata in via Luigi Franciosa, nel quartiere di Ponticelli, tra le zone più calde di Napoli sotto il controllo del clan Casella. È stato un boato nel cuore della ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tale e Quale Show: vince Barbara Cola con Anastacia. E volano gli ascolti per Goggi, Panariello Salemme

Vince Barbara Cola con una formidabile imitazione di Anastacia l?ottava puntata di Tale e Quale Show, andata in onda ieri sera e che ha visto eccezionalmente alternarsi alla conduzione Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme con il supporto di Gabriele Cirilli.