A Ponte arriva Enrico Ruggeri | domani il concerto

L'attesa è finita: domani, sabato 17 maggio, Enrico Ruggeri si esibirà in concerto a Ponte, nella suggestiva piazza Fontana Longa. A partire dalle ore 22:00, il celebre cantautore italiano regalerà emozioni indimenticabili a un pubblico entusiasta, in un evento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura. Non mancate!

Tempo di lettura: 2 minuti L’attesa è finita. Sabato 17 maggio alle ore 22:00 piazza Fontana Longa a Ponte, in provincia di Benevento, ospiterà il grande concerto di Enrico Ruggeri, uno dei volti più iconici della musica italiana, che incanterà il numeroso pubblico. Un appuntamento che si inserisce nel cartellone dei festeggiamenti solenni a San Giovanni Nepomuceno, Patrono di Ponte. Tornando al concerto di Ruggeri l’artista porterà sul palco anche i brani del suo nuovo album “La caverna di Platone”, un’opera che si distingue per la sua forza evocativa: un’ode al libero pensiero, un’invettiva contro la musica usa e getta che predomina oggi, e una riflessione sulle guerre moderne, siano esse sociali o armate. Lo scorso 12 marzo è andato online il video di “Zona di guerra”, un brano che affronta con crudo realismo gli orrori di un conflitto che invade le case e le vite delle persone. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Ponte arriva Enrico Ruggeri: domani il concerto

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ponte, tutto pronto per l’atteso concerto di Enrico Ruggeri

Da sciscianonotizie.it: Ponte, 16 Maggio - L’attesa è finita. Sabato 17 maggio alle ore 22:00 piazza Fontana Longa a Ponte, in provincia di Benevento, ospiterà il grande concerto di ...

Sabato 17 maggio Enrico Ruggeri in concerto a Ponte

Scrive ntr24.tv: L’attesa è finita. Sabato 17 maggio alle ore 22:00 piazza Fontana Longa a Ponte, in provincia di Benevento, ospiterà il grande concerto di Enrico Ruggeri, uno dei volti più iconici della musica italia ...

Enrico Ruggeri

Scrive sololibri.net: Tutti i libri di Enrico Ruggeri recensiti su SoloLibri.net. Hai letto altri libri di Enrico Ruggeri che non trovi in questa pagina? Recensiscili e proponili per la pubblicazione sul nostro sito ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Enrico Greppi : E morto Erriquez, il leader della Bandabardò

Enrico Greppi, alias Erriquez, volto e anima di Bandabardò, è morto questa mattina nella sua casa di Fiesole.