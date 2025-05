A Pietrarsa il 17 e 18 maggio aperture serali a 1 euro per la Notte Europea dei Musei

Il 17 e 18 maggio, in occasione della "Notte Europea dei Musei", il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa accoglierà i visitatori con aperture serali a soli 1 euro. Un'opportunità imperdibile per esplorare i suoi affascinanti padiglioni e scoprire la storia del trasporto ferroviario in un'atmosfera magica e suggestiva. Non mancate!

In concomitanza della "Notte Europea dei Musei", sabato 17 e domenica 18 maggio il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa aprirà i suoi padiglioni per visite serali. Per l'occasione, il biglietto d'ingresso avrà il prezzo simbolico di un euro. Durante la visita si potrà ammirare.

