A Ostia la stagione balneare 2025 può partire | assegnate le 30 concessioni

La stagione balneare 2025 a Ostia può finalmente partire, con l'assegnazione di 30 concessioni per 24 stabilimenti, 4 ristoranti e 2 chioschi. L'assessore Zevi annuncia: "Si apre una nuova fase per il litorale romano", attendendo una rinascita della bellezza e dell’accoglienza di questa storica località. Scopri di più sui dettagli!

Assegnate le concessioni per 24 stabilimenti, 4 ristoranti e 2 chioschi a Ostia. L'assessore Zevi: "Si apre una nuova fase per il litorale romano". 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - A Ostia la stagione balneare 2025 può partire: assegnate le 30 concessioni

Se ne parla anche su altri siti

A Ostia la stagione balneare 2025 può partire: assegnate le 30 concessioni

Segnala fanpage.it: Assegnate le concessioni per 24 stabilimenti, 4 ristoranti e 2 chioschi a Ostia. L’assessore Zevi: “Si apre una nuova fase per il litorale romano”.

A Ostia parte la stagione balneare: tra polemiche e ritardi, sarà un’estate a ostacoli

romatoday.it scrive: Il bando per le spiagge di Castelporziano non è ancora pronto ed i vincitori del bando sugli stabilimenti di Ostia non sono stati individuati. Le novità e le criticità della stagione che prende avvio ...

Ostia: l’inizio della stagione balneare è un caso, pienone ma spiagge sporche e senza servizi

Riporta fanpage.it: Ieri è iniziata la stagione balneare, ma le spiagge libere di Ostia sono ancora senza servizi e soprattutto senza bagnini e soccorso in mare ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ostia, arrestato Rosario Ferreri per estorsione mafiosa e occupazione abusiva di immobili

La rete della criminalità organizzata di Ostia aveva raggiunto un livello di controllo tale da gestire il racket delle occupazioni abusive di edifici di edilizia pubblica.