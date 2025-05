A Novara tornano i Mercati boutique | il 18 maggio in corso Torino

A Novara tornano i Mercati Boutique, un'iniziativa di Confcommercio Alto Piemonte. Il secondo appuntamento delle domeniche di shopping "a cielo aperto" si svolgerà il 18 maggio in corso Torino, con bancarelle aperte dalle 8 alle 19. I novaresi possono così vivere una giornata di acquisti e convivialità tra tante proposte uniche.

